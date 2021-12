Quei neonati prematuri e in pericolo di vita figli di mamme contagiate e senza vaccino (Di lunedì 6 dicembre 2021) 25 incubatrici piene da mesi nel reparto di terapia intensiva neonatale del Policlinico Federico II di Napoli. E 500 passati durante l’anno e mezzo di pandemia, come racconta il direttore del reparto, il professor Francesco Raimondi: «Siamo in grande emergenza. La struttura gira al massimo ma mancano posti e le risorse sono centellinate nonostante siano state spese cifre da capogiro». Si tratta di figli di mamme contagiate da Covid-19 e non vaccinate. Anche se non erano No vax: «Non ne ho conosciuta nessuna con pregiudiziali nei confronti dei vaccini, sono tutte donne confuse, impaurite di eventuali danni alla gravidanza o ai nascituri, pieni di dubbi che troppo spesso — soprattutto nel primo anno della pandemia — i medici che le seguivano non sono riusciti a chiarire. E, in assenza di precise indicazioni da parte del ... Leggi su open.online (Di lunedì 6 dicembre 2021) 25 incubatrici piene da mesi nel reparto di terapia intensiva neonatale del Policlinico Federico II di Napoli. E 500 passati durante l’anno e mezzo di pandemia, come racconta il direttore del reparto, il professor Francesco Raimondi: «Siamo in grande emergenza. La struttura gira al massimo ma mancano posti e le risorse sono centellinate nonostante siano state spese cifre da capogiro». Si tratta didida Covid-19 e non vaccinate. Anche se non erano No vax: «Non ne ho conosciuta nessuna con pregiudiziali nei confronti dei vaccini, sono tutte donne confuse, impaurite di eventuali danni alla gravidanza o ai nascituri, pieni di dubbi che troppo spesso — soprattutto nel primo anno della pandemia — i medici che le seguivano non sono riusciti a chiarire. E, in asdi precise indicazioni da parte del ...

