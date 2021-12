Quando il matrimonio costa un patrimonio

Leggi su panorama

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Hanno preso in ostaggio Sting, interrompendo la sua tournée mondiale. Il celebre cantante è stato fatto arrivare in gran segreto da Los Angeles, poi è rimasto chiuso per tre giorni nella stanza di un lussuoso hotel di Venezia: era essenziale per evitare che qualcuno notasse la sua presenza in Laguna. Infine, si è esibito per un’ora al culmine della festa, diventando il regalo a sorpresa per la sposa. Che, assieme alle damigelle, è salita sul palco per intonare il brano Desert Rose, in coro con il suo beniamino. Sul lago di Como, invece, hanno ricostruito vari angoli d’Italia. Per undi cinque giorni di una coppia di Chicago con 150 ospiti, prima hanno simulato un carnevale veneziano, tra costumi, balli, maschere fatte a mano; qualche sera dopo è stato il turno di un party siciliano, con musicisti, danzatori, cannoli, torrenti di limoncello. Victoria ...