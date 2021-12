Quando Ferrero diceva ad Allegri: "San culino vi ha aiutato pure oggi" (Di lunedì 6 dicembre 2021) Quando il presidente blucerchiato Massimo Ferrero pizzicava in mixed zone l'allenatore della Juventus. Il video su Twitter Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 6 dicembre 2021)il presidente blucerchiato Massimopizzicava in mixed zone l'allenatore della Juventus. Il video su Twitter

Advertising

dangiuntolee : RT @DomPepeLiberato: Capisci che l'Italia é un paese di merda quando Ferrero viene arrestato ma De Laurentiis é ancora a piede libero - CesareMontanari : RT @DelgeIl: Quando ho letto che hanno arrestato #Ferrero per un attimo ho temuto per la nutella, l'ho stretta attorno a me e l'ho mangiata… - DelgeIl : Quando ho letto che hanno arrestato #Ferrero per un attimo ho temuto per la nutella, l'ho stretta attorno a me e l'… - CeschiaMarcello : RT @BADU____: Quando ho sentito che hanno arrestato per bancarotta fraudolenta il presidente di una squadra di serie A, famoso per i suoi v… - alex00XXI : Quando stai per essere esonerato, ma, guarda caso, il giorno dopo arrestano il presidente della tua squadra… -