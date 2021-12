“Qualcuno che ti vuole bene” è il nuovo singolo di Giulia Pratelli (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Ho scritto questa canzone con la chitarra in spalla, tra i viaggi in treno e i divani o letti di amici disposti a ospitarmi. Sentirsi sempre a casa non è facile ma improvvisamente lo diventa, di fronte all’amicizia e a piccoli e grandi gesti d’affetto” Dal 3 dicembre è disponibile in rotazione radiofonica “Qualcuno che ti vuole bene” (Blackcandy Produzioni), nuovo singolo di Giulia Pratelli presente su tutte le piattaforme di streaming a partire dal 22 novembre. Il brano, che vede il featuring del cantautore Bianco, anticipa il nuovo album della giovane artista che è stato prodotto interamente da ZIBBA e sarà pubblicato a gennaio 2022. “Qualcuno che ti vuole bene”, ultima release di ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Ho scritto questa canzone con la chitarra in spalla, tra i viaggi in treno e i divani o letti di amici disposti a ospitarmi. Sentirsi sempre a casa non è facile ma improvvisamente lo diventa, di fronte all’amicizia e a piccoli e grandi gesti d’affetto” Dal 3 dicembre è disponibile in rotazione radiofonica “che ti” (Blackcandy Produzioni),dipresente su tutte le piattaforme di streaming a partire dal 22 novembre. Il brano, che vede il featuring del cantautore Bianco, anticipa ilalbum della giovane artista che è stato prodotto interamente da ZIBBA e sarà pubblicato a gennaio 2022. “che ti”, ultima release di ...

