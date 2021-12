Puglia, maltempo: allerta per vento Protezione civile, previsioni meteo (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 20 per 24-36 ore. Si fa riferimento a “venti forti nord-occidentali, con raffiche di burrasca sui settori adriatici e ionici. Forti mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta per vento <small class="subtitle">Protezione civile, previsioni meteo</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 20 per 24-36 ore. Si fa riferimento a “venti forti nord-occidentali, con raffiche di burrasca sui settori adriatici e ionici. Forti mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articoloper proviene da Noi Notizie..

