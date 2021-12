PS4 Rilasciato Iconit v4 65

Leggi su gamesandconsoles

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Lo sviluppatore OfficialAhmed haun nuovo aggiornamento dicon la nuova versione 4.65.è un’applicazione che permette di cambiare icona in automatico di un’app o di un gioco senza modificarlo manualmente su PS4 Jailbroken. Caratteristiche aggiunte Questa applicazione è molto comoda rispetto al caricamento manuale delle immagini per molte ragioni:- Questo strumento prenderà il titolo del gioco e cercherà il tipo CUSA del gioco dal tuo sistema in modo da non dover più cercare il CUSA del gioco Ridimensionerà le immagini per te alla dimensione richiesta in modo da non dover più utilizzare applicazioni o altro per farlo. Non solo, ma conta anche quante immagini sono necessarie per ogni gioco (icona) alcuni giochi richiedono solo 2 immagini mentre altri ne richiedono di più, quindi non contandole più da soli ...