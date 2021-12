Prima la violenza, poi il festino a base di alcol e droga: così sono stati identificati i due aggressori nel Varesotto (Di lunedì 6 dicembre 2021) Come in uno stato di ebbrezza. Non solo da droga e alcol, ma anche da quel senso di onnipotenza che li ha portati a compiere – nel giro di pochi minuti – due aggressioni a sfondo sessuale ai danni di altrettante giovani donne. La Prima violenza sessuale a bordo del treno della tratta tra Milano Cadorna e Varese. La seconda, invece, all’interno della sala d’attesa della stazione di Venegono Inferiore, dove – fortunatamente – la donna è riuscita ad allontanarsi Prima di essere stuprata. Nel giro di poche ore si è chiuso il cerchio attorno ai due giovani che, venerdì sera, si sono macchiati di questi atti di violenza deliberata. Decisivi i racconti delle due vittime e un festino a cui i due arrestati hanno partecipato dopo le ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Come in uno stato di ebbrezza. Non solo da, ma anche da quel senso di onnipotenza che li ha portati a compiere – nel giro di pochi minuti – due aggressioni a sfondo sessuale ai danni di altrettante giovani donne. Lasessuale a bordo del treno della tratta tra Milano Cadorna e Varese. La seconda, invece, all’interno della sala d’attesa della stazione di Venegono Inferiore, dove – fortunatamente – la donna è riuscita ad allontanarsidi essere stuprata. Nel giro di poche ore si è chiuso il cerchio attorno ai due giovani che, venerdì sera, simacchiati di questi atti dideliberata. Decisivi i racconti delle due vittime e una cui i due arrehanno partecipato dopo le ...

