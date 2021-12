Prevendite record: Spider-Man manda in tilt UCI e The Space (Di lunedì 6 dicembre 2021) E’ arrivato il tanto atteso giorno. Dalle 00:01 del 6 Dicembre sono aperte le Prevendite dei biglietti di quello che si sta imponendo come uno dei più grandi eventi cinematografici dell’anno: Spider-Man: No Way Home. Il terzo capitolo della trilogia MCU con protagonista il celebre eroe interpretato da Tom Holland arriverà nelle sale italiane il 15 Dicembre. L’attesa riguardo al film è talmente alta da aver suscitato una immediata caccia al biglietto fin dai primi minuti di apertura delle Prevendite. Le prenotazioni in massa hanno mandato in crash i server delle più grandi catene di distribuzione in Italia. Ad aver subito maggiormente il contraccolpo sembrano esser stati UCI Cinemas e The Space Cinema. Tantissime sono le lamentele che si stanno diffondendo sui vari social, tanto da ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 6 dicembre 2021) E’ arrivato il tanto atteso giorno. Dalle 00:01 del 6 Dicembre sono aperte ledei biglietti di quello che si sta imponendo come uno dei più grandi eventi cinematografici dell’anno:-Man: No Way Home. Il terzo capitolo della trilogia MCU con protagonista il celebre eroe interpretato da Tom Holland arriverà nelle sale italiane il 15 Dicembre. L’attesa riguardo al film è talmente alta da aver suscitato una immediata caccia al biglietto fin dai primi minuti di apertura delle. Le prenotazioni in massa hannoto in crash i server delle più grandi catene di distribuzione in Italia. Ad aver subito maggiormente il contraccolpo sembrano esser stati UCI Cinemas e TheCinema. Tantissime sono le lamentele che si stanno diffondendo sui vari social, tanto da ...

Advertising

adriacmrt : RT @Daninseries: Record assoluto di prevendite in Italia per #SpiderMaNoWayHome. Oltre cinquantamila biglietti venduti in meno di dodici or… - Cats_do_mew : RT @_ComicsUniverse: Record assoluto di prevendite in Italia e fan in delirio per #SpiderManNoWayHome. Oltre cinquantamila biglietti vendut… - melizzi_giulia : RT @Daninseries: Record assoluto di prevendite in Italia per #SpiderMaNoWayHome. Oltre cinquantamila biglietti venduti in meno di dodici or… - tomlingiuls_ : RT @_ComicsUniverse: Record assoluto di prevendite in Italia e fan in delirio per #SpiderManNoWayHome. Oltre cinquantamila biglietti vendut… - androidworldit : 50.000 biglietti venduti solo nelle prime 12 ore, record per l'Italia. E ovviamente ce ne sono alcuni in vendita su… -