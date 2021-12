Pressione di 69 bar Verstappen | gioco sporchissimo contro Hamilton | ecco il documento che lo incastra

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Il tamponamento a Lewisnel finale del GP di Jeddah? Costa 10 secondi di penalità a Maxe due punti sulla Superlicenza Fia. Così, l'olandese è al momento a quota sette, e a 12 sarebbe squalificato per una gara. È questa la decisione dei Commissari di gara nei confronti del 33 della Red Bull, che per restituire la posizione al pilota della Mercedes ha rallentato troppo con il conseguente tocco dell'inglese. L'ala anteriore destra della W12, però, non è stata fatale per Lewis, che ha comunque sparato diversi giri veloci, prima di prendersi il primo posto nel finale. La situazione in classifica, così, recita 369,5 punti a testa con solo il GP di Abu Dhabi che rimane. A pari punti, trionferebbe Max per una vittoria in più in stagione (novele otto di). “Max aspettava la zona Drs ...