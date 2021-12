Presidenzialismo, lo vogliono due italiani su tre. La Russa: «La destra lo chiede da sempre» (Di lunedì 6 dicembre 2021) No alle maggioranze che si formano dopo il voto, sì a una soluzione elettorale per la quale «chi vince le elezioni governa, ma se il governo cade si fanno nuove elezioni, senza fare altri governi». A confermare che gli italiani sono stufi delle alchimie di palazzo è oggi il direttore di AnalisiPolitica Arnaldo Ferrari Nasi, che spiega come sia ormai il 56% degli italiani a chiedere il cambiamento e il 62% ad auspicare una legge elettorale sul modello di quella dei sindaci. Insomma, il Presidenzialismo. Le resistenze del centrosinistra al Presidenzialismo In un articolo a sua firma su Libero, intitolato «Gli italiani vogliono eleggere il premier», Ferrari Nasi ripercorre poi il posizionamento delle forze politiche rispetto all’opzione, della quale si parla ormai da ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 6 dicembre 2021) No alle maggioranze che si formano dopo il voto, sì a una soluzione elettorale per la quale «chi vince le elezioni governa, ma se il governo cade si fanno nuove elezioni, senza fare altri governi». A confermare che glisono stufi delle alchimie di palazzo è oggi il direttore di AnalisiPolitica Arnaldo Ferrari Nasi, che spiega come sia ormai il 56% deglire il cambiamento e il 62% ad auspicare una legge elettorale sul modello di quella dei sindaci. Insomma, il. Le resistenze del centrosinistra alIn un articolo a sua firma su Libero, intitolato «Glieleggere il premier», Ferrari Nasi ripercorre poi il posizionamento delle forze politiche rispetto all’opzione, della quale si parla ormai da ...

