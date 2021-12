Premio Nobel 2021, la cerimonia di conferimento della medaglia e del diploma a Giorgio Parisi: la diretta (Di lunedì 6 dicembre 2021) Lunedì 6 dicembre 2021 alle ore 18.00, presso l’Aula magna, si svolgerà la cerimonia di conferimento della medaglia e del diploma Premio Nobel 2021 al professor Giorgio Parisi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Lunedì 6 dicembrealle ore 18.00, presso l’Aula magna, si svolgerà ladie delal professor. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

DantiNicola : Il regime militare birmano ha incarcerato Aung San Suu Kyi. Questa volta le accuse, finte, le costeranno 4 anni ma… - fattoquotidiano : Aung San Suu Kyi, la premio Nobel condannata a 4 anni di carcere per incitamento al dissenso contro i militari e vi… - INFN_ : Oggi alle 18:00 @SapienzaRoma, Giorgio Parisi riceverà la medaglia e il diploma del Premio Nobel 2021 dall'ambascia… - PerutaAntonio : RT @DantiNicola: Il regime militare birmano ha incarcerato Aung San Suu Kyi. Questa volta le accuse, finte, le costeranno 4 anni ma in ball… - RadioRadicale : RT @RadioRadicale: #Myanmar: il premio #Nobel per la pace #AungSanSuuKyi condannata a quattro anni di carcere per incitamento a disordini e… -