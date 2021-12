Premio Elio Petri | attribuito a “I Giganti” di Bonifacio Angius

(Di lunedì 6 dicembre 2021) È arrivato anche quest’anno il momento di svelare a quale film, tra i 6 in concorso, la giuria abbia deciso di attribuire ilogni anno dal Festival del Cinema di Porretta. A chi è statoil”? Per il 2021 il riconoscimento va a Idi. La motivazione La giuria presieduta da Walter Veltroni e composta da Steve Della Casa, David Grieco, Giacomo Manzoli, Alfredo Rossi, Paola Pegoraroe Jean A. Gili, ha deciso di premiare il film dicon la seguente motivazione: “Un film estremo, al tempo stesso realistico e visionario. Un film che racconta di ...

Advertising

elio_vito : Trovate la differenza, domenica si corre il Gran Premio dell'Arabia Saudita e Hamilton dichiara che non è a suo agi… - mediterranew : “I Giganti” di Bonifacio Angius conquista il Premio Elio Petri... - AnsaSardegna : Cinema: premio Elio Petri a 'I Giganti' di Bonifacio Angius. Giuria: 'film estremo, al tempo stesso realistico e vi… - vivere_sardegna : Cinema: premio Elio Petri a 'I Giganti' di Bonifacio Angius - vivere_sardegna : Cinema, “I Giganti” di Bonifacio Angius conquista il Premio Elio Petri -

Ultime Notizie dalla rete : Premio Elio

... leggeva un libro ogni due giorni e ancora le prime poesie definite "assai buone" daVittorini ...di aver lanciato giù dal finestrino mentre rientrava a casa da un viaggio a Firenze per un, ......finalista alUbu per la Migliore Drammaturgia nel 2004, lo spettacolo si avvale delle voci amichevolmente registrate da Peppe Barra, Ferdinando Bruni, Ascanio Celestini, Laura Curino ed...«Solo pensare che venga dedicato al mio lavoro un premio intitolato al Maestro mi fa tremare le gambe – ha dichiarato a caldo il regista sassarese –. Se poi penso a cosa ha significato Elio ...Sono proseguiti oggi a Vila Nova de Gaia, in Portogallo, i tabelloni ad eliminazione diretta dei tornei di singolare della categoria Under 19 ai Mondiali Giovanili 2021 di tennistavolo: per l'Italia, ...