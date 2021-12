Prelievo Bancomat: ora si pagherà caro il ritiro dei contanti (Di lunedì 6 dicembre 2021) A breve l’aumento del costo delle commissioni per i prelievi contanti agli ATM Bancomat. Nuove strette sul Prelievo Bancomat per il 2022 – Computermagazine.itChe sia questo l’obiettivo per incentivare il pagamento attraverso metodi digitali? E’ da anni che il Governo si è lanciato in questa sfida: favorire i pagamenti con carta e far sparire il contante. L’esempio lampante è stato il Cashback di Stato, una misura che stabilisce un rimborso del 10% a favore dei consumatori su acquisti fatti con modalità elettronica nei negozi fisici. L’iniziativa parte proprio dalla lotta contro l’evasione fiscale. Infatti, privilegiando i pagamenti online, si rendono le azioni tracciabili. La commissione sul Prelievo varierà a seconda della banca proprietaria dello sportello ATM. Pertanto, saremo a conoscenza del ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 6 dicembre 2021) A breve l’aumento del costo delle commissioni per i prelieviagli ATM. Nuove strette sulper il 2022 – Computermagazine.itChe sia questo l’obiettivo per incentivare il pagamento attraverso metodi digitali? E’ da anni che il Governo si è lanciato in questa sfida: favorire i pagamenti con carta e far sparire il contante. L’esempio lampante è stato il Cashback di Stato, una misura che stabilisce un rimborso del 10% a favore dei consumatori su acquisti fatti con modalità elettronica nei negozi fisici. L’iniziativa parte proprio dalla lotta contro l’evasione fiscale. Infatti, privilegiando i pagamenti online, si rendono le azioni tracciabili. La commissione sulvarierà a seconda della banca proprietaria dello sportello ATM. Pertanto, saremo a conoscenza del ...

