Prandelli | “È una Serie A da sogno Vedo l’Atalanta da scudetto E sulla Champions League…”

"Questo è un campionato meraviglioso, dopo tanti anni di monotonia, con cinque tifoserie che possono sognare. Ci sono tutti i presupposti, con gli scongiuri del caso. Dire l'Atalanta è da scudetto… È una realtà del calcio europeo, con un marchio ben preciso, una delle poche squadra riconoscibili in Europa". Ecco le parole di Cesare Prandelli, a Bergamo TV, in merito alle vicende che in questi giorni riguardano l'Atalanta in vista del match di Champions League: "Come si prepara la gara contro il Villarreal? Lo sa benissimo l'allenatore, non ha bisogno dei consigli. Ci sono più forze nervose che dal punto di vista strategico. Può combattere su ogni campo d'Europa".

