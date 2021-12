Porto | l’esterno brasiliano Pepe positivo | out anche Grujic

Leggi su sportface

L'allenatore lusitano Sergio Conceiçao ha qualche problemino di formazione alla vigilia della decisiva sfida trae Atletico Madrid per il passaggio del turno di Champions League. Secondo quanto riportato dal quotidianoghese Record,Pepê (Eduardo Gabriel Aquino Cossa) è risultatoal COVID-19 dopo i test effettuati domenica 5 dicembre. Il 24enne non si è allenato nella rifinitura mattutina di lunedì 5 dicembre. Alla seduta hanno invece preso parte(Képler Laveran Lima Ferreira) e Joao Mario. Un altro assente certo per la sfida è il centrocampista serbo Marko, alle prese con un problema fisico.