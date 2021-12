Porto-Atletico Madrid, emergenza in difesa per i Colchoneros: Simeone arretra Kondogbia (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’Atletico Madrid domani si giocherà il tutto per tutto contro il Porto, nel match valevole per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League 2021/2022. In vista di questa importante sfida, però, i Colchoneros sono in totale emergenza in difesa poiché Gimenez è alle prese con una contrattura, Felipe è squalificato e Savic si è recentemente infortunato. Stando a quanto riportato da As, il tecnico dei madrileni Diego Pablo Simeone dovrà arretrare Geoffrey Kondogbia sulla linea difensiva in una partita cruciale per il futuro in Europa del suo Atletico. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’domani si giocherà il tutto per tutto contro il, nel match valevole per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League 2021/2022. In vista di questa importante sfida, però, isono in totaleinpoiché Gimenez è alle prese con una contrattura, Felipe è squalificato e Savic si è recentemente infortunato. Stando a quanto riportato da As, il tecnico dei madrileni Diego Pablodovràre Geoffreysulla linea difensiva in una partita cruciale per il futuro in Europa del suo. SportFace.

