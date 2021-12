Pomezia | grave incidente sul lavoro | operaio resta incastrato con la mano nel macchinario

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Momenti di paura questa mattina a, in un’azienda che produce mascherine in Via dei Tamarindi al civico 14. E’ qui che intorno alle 8 unè rimastocon laall’interno di un, ma fortunatamente non è rimasto ferito in maniera gravissima e non è in pericolo di vita. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco di, che con tutti gli strumenti di precisione adatti al caso hanno liberato l’uomo e lo hanno assicurato al personale sanitario del 118. Leggi anche: Scontro tra auto e moto su via del Mare,centauro: strada impercorribile per le buche su Il Corriere della Città.