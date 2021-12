Polizia locale, a Riccione premiati 9 agenti bergamaschi e il cane antidroga Jessie (Di lunedì 6 dicembre 2021) Riccione. Sabato 4 dicembre si è tenuto a Riccione il convegno nazionale del sindacato di Polizia locale SULPL. Durante la cerimonia di premiazione annuale sono stati premiati alcuni operatori segnalati, provenienti da vari comuni d’Italia, tra cui nove poliziotti locali e il cane antidroga “Jessie” in servizio in alcuni comuni della provincia di Bergamo. Le donne e gli uomini della Polizia locale sono distinti per aver compiuto tra il 2020 a 2021 interventi d’iniziativa di evidente rilevanza operativa riguardanti sia operazioni antidegrado che di soccorso. Questi interventi danno lustro alla Polizia locale italiana e alle rispettive Amministrazioni comunali di appartenenza impegnate a ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 6 dicembre 2021). Sabato 4 dicembre si è tenuto ail convegno nazionale del sindacato diSULPL. Durante la cerimonia di premiazione annuale sono statialcuni operatori segnalati, provenienti da vari comuni d’Italia, tra cui nove poliziotti locali e il” in servizio in alcuni comuni della provincia di Bergamo. Le donne e gli uomini dellasono distinti per aver compiuto tra il 2020 a 2021 interventi d’iniziativa di evidente rilevanza operativa riguardanti sia operazioni antidegrado che di soccorso. Questi interventi danno lustro allaitaliana e alle rispettive Amministrazioni comunali di appartenenza impegnate a ...

Advertising

Giorgia92876831 : RT @GandolfoDomini1: Lo stato di polizia è servito... Benvenuti in #Draghistan - vallant80 : RT @RadioSavana: Rissa tra clandestini africani a Lecco. La polizia locale vede tutto e scappa via più veloce della luce. Nel frattempo se… - AlbertodaSomma : Polizia Locale, Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, tutti a controllare #greenpass e #supergreenpass mentre… - robymark1 : RT @RadioSavana: Rissa tra clandestini africani a Lecco. La polizia locale vede tutto e scappa via più veloce della luce. Nel frattempo se… - AnsaMarche : Polizia scopre discoteca abusiva con 100 ragazzi che ballano. Locale sgomberato e chiuso, multe all'amministratore -