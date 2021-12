PlayStation | il vicepresidente di PS Network accusato di pedofilia

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Sony nelle scorse ore ha licenziato ilsenior di, dopo che un video lo ha vistodi atti diAlcuni giorni fa il CEO diJim Ryan è stato tra i primi ad assumere una posizione piuttosto dura verso le vicende che vedevano coinvolte l’azienda videoludica Activision Blizzard, ritrovatasi in un vortice di scandali per via degli abusi e molestie denunciati da parte di alcuni dipendenti. Il capo diaveva detto di ritenersi non solo scioccato e gravemente preoccupato per la situazione interna della compagnia, ma anche profondamente scoraggiato per il modo in cui essa avrebbe fatto fronte alla situazione, non mostrando di voler cambiare più radicalmente la cultura di discriminazione e molestie emersa ...