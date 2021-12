Più metano italiano per combattere le bollette salate, in attesa dell’Ue (Di lunedì 6 dicembre 2021) In un anno, dall’autunno del 2020 ad oggi, la bolletta per imprese e famiglie è salita del 250% come riportano i dati dell’autorità Arera. Il gas dunque al centro anche della vita quotidiana dei paesi, oltre che della geopolitica, con l’esigenza per i governi di interventi rapidi e risolutori. Dal momento che è molto improbabile (anche se auspicabile) una discesa dei prezzi del gas naturale per famiglie e imprese italiane prima del 2023, può rivelarsi utile provare a capire quali sono le strade alternative, in vista della tassonomia dell’Ue. In primis aumentando l’estrazione di gas dai giacimenti italiani, ma senza nuove trivellazioni. Il vantaggio sarebbe doppio: da un lato si ridurrebbero le importazioni dall’estero e dall’altro si manterebbe costante il volume dei consumi anche al fine di rientrare nei parametri degli accordi di Parigi. SOTTOSUOLO Nel sottosuolo ... Leggi su formiche (Di lunedì 6 dicembre 2021) In un anno, dall’autunno del 2020 ad oggi, la bolletta per imprese e famiglie è salita del 250% come riportano i dati dell’autorità Arera. Il gas dunque al centro anche della vita quotidiana dei paesi, oltre che della geopolitica, con l’esigenza per i governi di interventi rapidi e risolutori. Dal momento che è molto improbabile (anche se auspicabile) una discesa dei prezzi del gas naturale per famiglie e imprese italiane prima del 2023, può rivelarsi utile provare a capire quali sono le strade alternative, in vista della tassonomia. In primis aumentando l’estrazione di gas dai giacimenti italiani, ma senza nuove trivellazioni. Il vantaggio sarebbe doppio: da un lato si ridurrebbero le importazioni dall’estero e dall’altro si manterebbe costante il volume dei consumi anche al fine di rientrare nei parametri degli accordi di Parigi. SOTTOSUOLO Nel sottosuolo ...

