Più budget ma meno collaborazione. Il report dell'Eda sulla Difesa europea (Di lunedì 6 dicembre 2021) Gli Stati dell'Ue spendono di più per la Difesa, ma meno per progetti collaborativi. È quanto emerge dai numeri dell'Agenzia europea per la Difesa (Eda), che oggi ha pubblicato il rapporto annuale sui budget militari per l'anno 2020, illustrando nel dettaglio la spesa dei suoi 26 Stati membri, cioè tutti i membri dell'Unione meno la Danimarca. Come già evidenziato dai bilanci militari di tutto il mondo (in particolare delle superpotenze), la pandemia non si è fatta sentire su questo segmento della spesa pubblica. Al contrario, esacerbando criticità già presenti e alimentando le previsioni di un mondo più complesso e incerto, il Covid-19 sembra aver determinato una spinta ai budget della Difesa. Nel complesso, i membri dell'Eda hanno ...

