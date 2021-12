Pisacane sull’infortunio di Insigne | “Mi auguro possa succedere domenica! Vi svelo le condizioni del capitano”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 7 dicembre 2021) Durante il programma ‘Peppy Night Fest’, in onda su Canale 21, è intervenuto Vincenzo, agente di Lorenzo. Tra i vari argomenti ha voluto anche parlare dello stato fisico deldel Napoli, ai box dalla sfida in casa del Sassuolo. Di seguito le sue parole: Napoli,“Ha avuto un fastidio muscolare, non sta benissimo; è cocciuto, pur di giocare va sul dolore anche dovrebbe fermarsi. Mirecuperare per domenica“. “Giovedì? Al momento ha ancora un po’ di fastidio, fossi in lui cercherei di rientrare con la massima calma”.