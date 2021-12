Pioli | “Dobbiamo stringere i denti fino al 22 dicembre Momento non facile ma siamo forti”

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Stefano, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Liverpool. Queste le sue parole: “Ne abbiamo giocate tante di partite decisive e sono sicuro ne giocheremo altre, però è vero che è molto importante. L’abbiamo studiata nel minimo dettaglio, conosciamo i nostri avversari. L’abbiamo preparata bene”. Sugli infortuni: “Il Milan deve essere forte, domani sera. Affrontiamo una delle squadre migliori al mondo, una delle papabili alla vittoria della Champions, l’ha vinta e lotta ai vertici del campionato inglese. Davanti non ci sarà solo Zlatan, più saremo imprevedibili e sapremo muoverci tra le linee, più pericoli creeremo. Abbiamo imparato tanto dalla gara di andata, conosciamo il ritmo e l’intensità del Liverpool: sappiamo a che livelloesprimerci per tenere il ritmo, penso che la squadra sia bene, ...

1 L'allenatore del Milan , Stefano, ha presentato così in conferenza stampa la sfida che domani vedrà i rossoneri affrontare il ... sappiamo bene a che livello ciesprimere per reggere ...tomori ? Prima diha parlato Fiyako Tomori: 'e vogliamo vincere, sarà una partita difficile ma abbiamo ancora le chance per qualificarci. La mentalità deve essere quella vincente e ...Loro presseranno, ma adesso abbiamo conoscenze di spazi che ci devono permettere di superare la loro prima pressione: se saremo bravi potrebbero aprirsi degli spazi per fare male". Le chiavi tattiche ...Milan-Liverpool, a San Siro si chiude il girone di Champions rossonero con un match molto importante Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro il ...