Pioli “Abbiamo preparato tutto nei minimi dettagli”

MILANO (ITALPRESS) – "Ci siamo preparati bene, Abbiamo preparato tutto nei minimi dettagli". Così il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Liverpool, decisiva per l'accesso agli ottavi dei rossoneri. "Il Milan deve essere forte perchè giocheremo contro una squadra che può vincere la Champions – spiega il tecnico rossonero in conferenza stampa – Davanti non ci sarà solo Ibra, più saremo imprevedibili e piu potremo creare pericoli al Liverpool. Dovremo essere bravi a muoverci tra le linee". Dalla gara di andata, ammette Pioli, "Abbiamo imparato tanto, sappiamo a che livello dovremo giocare per competere con loro. Siamo pronti e ci saranno i tifosi a spingerci: ci sono tutte le condizioni per fare bene".

