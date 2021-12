Piersilvio Berlusconi fa gli auguri a Maria De Filippi: “Tra noi rapporto professionale e umano” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nel giorno in cui Maria De Filippi compie sessant’anni, non poteva mancare il video messaggio di auguri di Piersilvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, società per cui la autrice, conduttrice e produttrice confeziona successi da almeno due decenni. Gli auguri arrivano in un momento molto particolare di palinsesto, ovvero subito dopo la fine di Amici, Leggi su gossivip.myblog (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nel giorno in cuiDecompie sessant’anni, non poteva mancare il video messaggio didi, amministratore delegato di Mediaset, società per cui la autrice, conduttrice e produttrice confeziona successi da almeno due decenni. Gliarrivano in un momento molto particolare di palinsesto, ovvero subito dopo la fine di Amici,

Advertising

andreapalazzo2 : RT @CinguettaTV: Anche il TG5 festeggia la grande #MariaDeFlippi e alle 16:30 all'interno di #Verissimo una videolettera di Piersilvio Berl… - infoitcultura : Piersilvio Berlusconi, il video di auguri per Maria De Filippi: 'Tra noi rapporto professionale e umano' - CinguettaTV : RT @CinguettaTV: Gli auguri di Piersilvio Berlusconi a #MariaDeFlippi ?? due persone he condividono la passione per la tv e Mediaset. Chi li… - DavideRTramonta : RT @CinguettaTV: Gli auguri di Piersilvio Berlusconi a #MariaDeFlippi ?? due persone he condividono la passione per la tv e Mediaset. Chi li… - Zappullaclary : RT @CinguettaTV: Anche il TG5 festeggia la grande #MariaDeFlippi e alle 16:30 all'interno di #Verissimo una videolettera di Piersilvio Berl… -