Piero Armenti ha il covid con due dosi di vaccino: “Sintomi influenzali persistenti” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Da New York Piero Armenti confida che ha preso il covid. I follower de “Il mio viaggio a New York” sono sempre pronti a sostenere il salernitano che sui social spiega il contagio dopo due dosi di vaccino. Non aveva ancora fatto la terza dose ma sa bene che il vaccino l’ha protetto. Si sta rimettendo in forma e spiega quali sono stati i suoi Sintomi. Nessuno ha mai detto che con il vaccino non si prende il covid, è anche per questo che non bisogna abbassare la guardia. Ed evidentemente è anche grazie alle due dosi di vaccino se Piero Armenti non è stato peggio dopo avere contratto il maledetto virus. La convalescenza per lui non si è ancora conclusa ma confida che si ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 6 dicembre 2021) Da New Yorkconfida che ha preso il. I follower de “Il mio viaggio a New York” sono sempre pronti a sostenere il salernitano che sui social spiega il contagio dopo duedi. Non aveva ancora fatto la terza dose ma sa bene che ill’ha protetto. Si sta rimettendo in forma e spiega quali sono stati i suoi. Nessuno ha mai detto che con ilnon si prende il, è anche per questo che non bisogna abbassare la guardia. Ed evidentemente è anche grazie alle duedisenon è stato peggio dopo avere contratto il maledetto virus. La convalescenza per lui non si è ancora conclusa ma confida che si ...

ElianaR65255194 : @BluDiChina Quello che fa quel programma, il mio viaggio a New York. Piero Armenti - G1NGERETTI : Oggi il Milan ha vinto con Salernitana, chiedo ufficialmente scusa a Piero Armenti da Salerno / New York e mi disso… - junihtr : passerei la giornata a guardare video di Piero armenti - VolpeSpettinata : @MauroCasciari Nooooo dai Mauro! Piero Armenti è un'istituzione?? - Mimina46442843 : #MarioSerpa #nyc Piero Armenti, 'Se ami New York' -

