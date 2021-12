«Piena di gente strapagata e poco utile», il New York Times analizza il “disfacimento della Juve” (Di lunedì 6 dicembre 2021) “La squadra, e il bilancio, sono pieni di persone poco performanti e strapagate. La Juventus ha pensato troppo a lungo al presente, e troppo poco a quello che verrà. Ed è questo, in definitiva, che danneggerà la sua immagine, come viene percepita e come si percepisce. Ciò che conta, dopotutto, è la storia che racconta un club, non come è scritta”. Così termina l’analisi che il New York Times dedica al “disfacimento della Vecchia signora”. Demise significa anche “decesso” ma forse è eccessivo. Però l’articolo richiama tutti i nodi che si sono aggrovigliati sul pettine della Juventus. E ne fa una questione di immagine, che per la Juve “viene prima di tutto”. Il Nyt scrive di “devozione vagamente masochista di Andrea ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 6 dicembre 2021) “La squadra, e il bilancio, sono pieni di personeperformanti e strapagate. Lantus ha pensato troppo a lungo al presente, e troppoa quello che verrà. Ed è questo, in definitiva, che danneggerà la sua immagine, come viene percepita e come si percepisce. Ciò che conta, dopotutto, è la storia che racconta un club, non come è scritta”. Così termina l’analisi che il Newdedica al “Vecchia signora”. Demise significa anche “decesso” ma forse è eccessivo. Però l’articolo richiama tutti i nodi che si sono aggrovigliati sul pettinentus. E ne fa una questione di immagine, che per la“viene prima di tutto”. Il Nyt scrive di “devozione vagamente masochista di Andrea ...

