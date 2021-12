Piccoli ha un obiettivo | le parole dell’agente

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 6 dicembre 2021) “sogna il Mondiale“. Così Giuseppe Riso, agente del giocatore, a Tuttosport. Secondo il suo procuratore il classe 2001 in forza all’Atalanta ha tutte le carte in regola per disputare la massima competizione calcistica con la Nazionale italiana: “E’ l’per il futuro e sono certo che ci riuscirà”.Mondiale Italia Per Robertoquest’anno con l’Atalanta nove presenze (tutte da subentrato) e un gol, quello da tre punti sul campo del Torino alla prima giornata. L’anno scorso con la maglia dello Spezia erano state invece cinque le reti. Numeri che hanno permesso al centravanti bergamasco di superare Daniel Maldini nella corsa al premio Best Italian Player Under 21 dell’anno. Thomas Cambiaso