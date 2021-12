Persistono problemi Vodafone il 6 dicembre per disservizio nelle Marche, tutti i numeri assistenza (Di lunedì 6 dicembre 2021) Siamo a quasi 24 ore di problemi Vodafone in questo lunedì 6 dicembre: dopo aver segnalato il disservizio nella giornata di ieri, domenica 5 dicembre, bisogna constatare che le anomalie per la connessione di rete continuano ad essere importanti, anche se solo in una determinata area geografica del nostro paese. In effetti è nelle Marche che gli errori di navigazione continuano a manifestarsi ormai da una giornata. Tipologia di disservizio I problemi Vodafone di questa mattinata, esattamente come quelli di ieri, riguardano la connessione internet. Sarebbe poi la linea fissa quella maggiormente colpita dalle difficoltà di navigazione. Il sempre puntuale servizio Downdetector, già nelle prime ore ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 6 dicembre 2021) Siamo a quasi 24 ore diin questo lunedì 6: dopo aver segnalato ilnella giornata di ieri, domenica 5, bisogna constatare che le anomalie per la connessione di rete continuano ad essere importanti, anche se solo in una determinata area geografica del nostro paese. In effetti èche gli errori di navigazione continuano a manifestarsi ormai da una giornata. Tipologia didi questa mattinata, esattamente come quelli di ieri, riguardano la connessione internet. Sarebbe poi la linea fissa quella maggiormente colpita dalle difficoltà di navigazione. Il sempre puntuale servizio Downdetector, giàprime ore ...

