Perseguita una minorenne e accoltella il padre e lo zio | arrestato 41enne

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Si è invaghito in modo ossessivo di una, tanto da aggredire con un coltello il papà e lo zio della vittima che gli avevano consigliato in modo bonario di lasciarla stare. Per questo motivo unresidente nel Casertano è statoe condotto in carcere dai carabinieri che hanno eseguito l’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per il reato di stalking. Le indagini dei carabinieri della Compagnia di Capua erano partite proprio dall’aggressione delai danni di papà e zio della minore; lo stalker – è emerso – oltre a ferirli lievemente con il coltello, ha anche cercato di metterli sotto con la macchina, e ciò perché era accecato dalla rabbia perché la minore non voleva in alcun modo iniziare una relazione con lui. L’adolescente ...