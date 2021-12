Periodo no per il Leicester: cinque punti nelle ultime cinque partite di campionato (Di lunedì 6 dicembre 2021) Secondo i tabloid inglesi, la partita del Diego Armando Maradona di Napoli è una vera e propria ultima spiaggia per il Leicester di Brendan Rodgers. Le foxes stanno attraversando un Periodo di appannamento. Sono solo cinque i punti totalizzati nelle ultime cinque gare di Premier: una sola vittoria (4-2 al Watford) e poi due pareggi (2-2 col Southampton, 1-1 col Leeds) e due sconfitte, col Chelsea prima e con l’Aston Villa poi nell’ultimo turno di campionato. Ultimo turno di campionato in cui Rodgers ha lasciato in panchina Vardy, perché fosse – come dichiarato dallo stesso tecnico del Leicester – fresco per il Napoli. La sconfitta per 2-1 di ieri è stata duramente criticata ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 6 dicembre 2021) Secondo i tabloid inglesi, la partita del Diego Armando Maradona di Napoli è una vera e propria ultima spiaggia per ildi Brendan Rodgers. Le foxes stanno attraversando undi appannamento. Sono solototalizzatigare di Premier: una sola vittoria (4-2 al Watford) e poi due pareggi (2-2 col Southampton, 1-1 col Leeds) e due sconfitte, col Chelsea prima e con l’Aston Villa poi nell’ultimo turno di. Ultimo turno diin cui Rodgers ha lasciato in panchina Vardy, perché fosse – come dichiarato dallo stesso tecnico del– fresco per il Napoli. La sconfitta per 2-1 di ieri è stata duramente criticata ...

