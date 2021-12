Perché vaccinare i bambini contro il Covid? Rasi: “Nei reparti aumentano le forme severe della malattia. La parola adesso va ai pediatri” (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Di Omicron bisogna smettere di parlare finché non sappiamo come si comporta, i numeri si stanno raccogliendo, in un paio di settimane avremo la prima risposta. Cosa temiamo? Tutti temiamo una malattia più severa della variante Delta”. È quanto ha detto a Mezz’ora in più a l’ex direttore dell’agenzia europea dei medicinali e oggi consulente del commissario per l’emergenza Covid-19, Guido Rasi. “La seconda domanda – ha aggiunto – è se buca i vaccini, non abbiamo la risposta. Abbiamo solo congetture, tutte vere o tutte false. Quando avremo queste due risposte si dirà chi è Omicron, cosa farà e come gestirla”. E sul vaccino ai bambini: “Ci aspettiamo un avvio cauto Perché chi poteva stare zitto non lo ha fatto, c’è chi ha commentato senza dati o senza avere esperienza giusta per definire ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Di Omicron bisogna smettere di parlare finché non sappiamo come si comporta, i numeri si stanno raccogliendo, in un paio di settimane avremo la prima risposta. Cosa temiamo? Tutti temiamo unapiù severavariante Delta”. È quanto ha detto a Mezz’ora in più a l’ex direttore dell’agenzia europea dei medicinali e oggi consulente del commissario per l’emergenza-19, Guido. “La seconda domanda – ha aggiunto – è se buca i vaccini, non abbiamo la risposta. Abbiamo solo congetture, tutte vere o tutte false. Quando avremo queste due risposte si dirà chi è Omicron, cosa farà e come gestirla”. E sul vaccino ai: “Ci aspettiamo un avvio cautochi poteva stare zitto non lo ha fatto, c’è chi ha commentato senza dati o senza avere esperienza giusta per definire ...

