Per il mondiale a Qatar arriva il primo stadio ecosostenibile: la storia (Di lunedì 6 dicembre 2021) Fra meno di un anno avrà inizio Qatar2022 e fra pochi giorni sarà pronto il 974 Stadium, il primo stadio della storia completamente smontabile, trasferibile e riutilizzabile. La struttura è meglio conosciuta come il come Ras Abu Aboud. Qatar2022, 974 Stadium, Doha Tale impianto è stato progettato e costruito dallo studio spagnolo Fenwick Iribarren Architects. Assieme al suo lavoro vi è stata la collaborazione con gli strutturisti di Schlaich Bergermann Partner. Il tutto supervisionato da Hilson Moran. TI PUÒ INTERESSARE ANCHE: Oggi il via al Super Green Pass: chi potrà entrare allo stadio Leggi su rompipallone

