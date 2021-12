Per i repubblicani americani sono tornati gli anni Ottanta (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il Foglio Internazionale: ogni lunedì, segnalazioni dalla stampa estera con punti di vista che nessun altro vi farà leggere, a cura di Giulio Meotti "Da molto tempo il mio consiglio ai politici repubblicani è sempre lo stesso: non sono più gli anni Settanta o gli anni Ottanta. Le idee associate all’ascesa al potere di Ronald Reagan, forgiate all’epoca della guerra fredda, dell’alto tasso di criminalità e della rivoluzione sessuale, erano delle risposte a crisi del passato. Il Gop era condannato al fallimento se non avesse sviluppato un’agenda politica più adatta ai tempi”. Così inizia il commento di Ross Douthat sul New York Times, secondo cui il 2021 è il primo anno in cui i politici repubblicani possono ragionevolmente credere di essere tornati ai tempi di Reagan. Le ragioni ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il Foglio Internazionale: ogni lunedì, segnalazioni dalla stampa estera con punti di vista che nessun altro vi farà leggere, a cura di Giulio Meotti "Da molto tempo il mio consiglio ai politiciè sempre lo stesso: non sono più gliSettanta o gli. Le idee associate all’ascesa al potere di Ronald Reagan, forgiate all’epoca della guerra fredda, dell’alto tasso di criminalità e della rivoluzione sessuale, erano delle risposte a crisi del passato. Il Gop era condannato al fallimento se non avesse sviluppato un’agenda politica più adatta ai tempi”. Così inizia il commento di Ross Douthat sul New York Times, secondo cui il 2021 è il primo anno in cui i politicipossono ragionevolmente credere di essereai tempi di Reagan. Le ragioni ...

