Pensione anticipata precoce con 41 anni di contributi anche per insegnanti scuola primaria | emendamento Legge di Bilancio

emendamento 25.0.2 al DDL n. 2448, Legge di Bilancio 2022: permetterà, se approvato, anche agli insegnanti di scuola primaria, di accedere dal 01/09/2022 alla Pensione anticipata precoce con 41 anni al 31/12/2022 e non con 41 anni e 10 mesi se donna oppure con 42 anni e 10 mesi se uomo.

