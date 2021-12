Pechino 2022 | gli Usa boicottano la competizione | ma per la Cina è solo uno show politico

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Gli Stati Uniti non invieranno una delegazione governativa alle Olimpiadi invernali dial via a febbraio. Questa la decisione, ufficializzata oggi dalla Casa Bianca, che è stata motivata con un mancato rispetto dei diritti umani in, in particolare nei confronti della minoranza uigura. Il boicottaggio, diplomatico, non preclude però la partecipazione degli atleti americani alle gare. Il governo cinese, di contro, ha reagito alla decisione dell’amministrazione di Joe Biden sottolineando che le Olimpiadi non dovrebbero essere “un palcoscenico perpolitici” e preannunciando “contromisure decise”. SportFace.

Advertising

Corriere : Pechino 2022, gli Stati Uniti «annunceranno il boicottaggio diplomatico dei Giochi invernali» - _Introducing_me : RT @sportface2016: #Pechino2022: gli #Usa boicottano la competizione, ma per la #Cina è solo uno show politico - sportface2016 : #Pechino2022: gli #Usa boicottano la competizione, ma per la #Cina è solo uno show politico - voceditalia : Usa annunciano boicottaggio diplomatico di Pechino 2022 - Piergiulio58 : Pechino 2022, gli Usa verso il boicottaggio diplomatico dell'Olimpiade cinese. -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

Gli Stati Uniti non invieranno rappresentanti alle Olimpiadi Invernali didel. A confermare il boicottaggio diplomatico è la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, in un briefing con la stampa. 'L'amministrazione Biden non invierà nessuna rappresentanza ...Gli Stati Uniti non invieranno rappresentanti alle Olimpiadi Invernali didel. A confermare il boicottaggio diplomatico e' la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, in un briefing con la stampa. "L'amministrazione Biden non inviera' nessuna rappresentanza ...Roma, 6 dic. (LaPresse/AP) - Gli Stati Uniti hanno annunciato il boicottaggio diplomatico delle Olimpiadi invernali di Pechino. La decisione, confermata dalla ...Gli Stati Uniti non invieranno rappresentanti alle Olimpiadi Invernali di Pechino del 2022. A confermare il boicottaggio diplomatico e' la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, in un briefing con la ...