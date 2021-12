Pechino 2022 | Cina minaccia contromisure a boicottaggio Usa

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Se gli "Usa insistono per andare per la propria strada con il cosiddetto 'diplomatico'" delle Olimpiadi invernali di, la"adotterà sicuramenterisolute". E' ...

- cinese_turismo : Scopriamo oggi un'altra disciplina delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022: lo sci alpino! E come sempre dopo gli…

Se gli "Usa insistono per andare per la propria strada con il cosiddetto 'boicottaggio diplomatico'" delle Olimpiadi invernali di, la Cina "adotterà sicuramente contromisure risolute". E' la risposta del portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian, in merito alla decisione dell'amministrazione Biden che, ...Olimpiadi, Usa verso il boicottaggio alla Cina: dai diritti umani e alle pressioni militari su Taiwan Un mese fa il presidente Joe Biden aveva spiegato che il boicottaggio diplomatico ...Se gli "Usa insistono per andare per la propria strada con il cosiddetto 'boicottaggio diplomatico'" delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, la Cina "adotterà sicuramente contromisure risolute". (A ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Pechino 2022, secondo la Cnn Usa vanno verso boicottaggio diplomatico dei Giochi ...