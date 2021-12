Pd, Mancini: a Roma necessario congresso, possibile in primavera dopo suppletive (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma – “A Roma con l’elezione di Roberto Gualtieri e dei presidenti di Municipio si è aperta una nuova stagione di governo di cui il Partito democratico è parte fondamentale, anche con l’elezione di tante donne e giovani in Consiglio comunale e nei Municipi.” “Penso che sia naturale svolgere il congresso della Federazione entro la primavera dopo il voto del primo collegio per dare al Pd Romano un gruppo dirigente che sostenga pienamente il lavoro di Gualtieri a Roma e di Zingaretti nel Lazio senza nostalgie per stagioni precedenti di contrapposizioni e conflitti tra partito e amministrazione”. Lo ha detto Claudio Mancini, deputato del Partito Democratico, a margine di un incontro seminariale sul nuovo Pnrr per le aree interne. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di lunedì 6 dicembre 2021)– “Acon l’elezione di Roberto Gualtieri e dei presidenti di Municipio si è aperta una nuova stagione di governo di cui il Partito democratico è parte fondamentale, anche con l’elezione di tante donne e giovani in Consiglio comunale e nei Municipi.” “Penso che sia naturale svolgere ildella Federazione entro lail voto del primo collegio per dare al Pdno un gruppo dirigente che sostenga pienamente il lavoro di Gualtieri ae di Zingaretti nel Lazio senza nostalgie per stagioni precedenti di contrapposizioni e conflitti tra partito e amministrazione”. Lo ha detto Claudio, deputato del Partito Democratico, a margine di un incontro seminariale sul nuovo Pnrr per le aree interne. (Agenzia Dire)

