Paul Walker: il fratello Cody ringrazia Vin Diesel per il sostegno al FuelFest (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il fratello di Paul Walker, Cody, ha ringraziato pubblicamente Vin Diesel per 'essersi presentato in grande stile' presso il FuelFest di quest'anno. Vin Diesel ha partecipato all'evento annuale di Cody Walker, il FuelFest, in cui viene celebrata la cultura dell'auto a beneficio di Reach Out Worldwide, un'organizzazione no-profit di soccorso in caso di calamità naturali fondata dal suo defunto fratello Paul Walker, amico intimo di Diesel. "Sono qui con mio fratello al FuelFest", ha dichiarato Diesel dall'interno del Wild Horse Pass Motorsports Park in Arizona in una clip postata sul

