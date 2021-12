Pau dei Negrita: ecco cosa fa oggi la storica voce del gruppo rock (Di lunedì 6 dicembre 2021) Paolo Bruni in arte Pau è il cantante e il fondatore dei Negrita, un gruppo rock italiano attivo dall’inizio degli anni ’90, apprezzato da tantissimi fan e conosciuto anche nell’ambiente mainstream. Oltre a cantare, il nostro Pau è anche interessato al disegno, all’illustrazione e alla pittura. Pau dei Negrita ha dichiarato di essere sempre stato interessato all’arte e all’illustrazione. Prima di dedicarsi anima e corpo alla musica, infatti, studiava architettura, e non si è laureato solo perché la sua band lo ha impegnato con centinaia di concerti all’anno e più di dieci album in studio. Durante la pandemia, con lo stop ai live, Pau ha ricominciato a disegnare. oggi ha aperto un sito chiamato Pauhaus, per richiamare la famosa corrente artistica novecentesca Bauhaus (e anche il gruppo ... Leggi su ck12 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Paolo Bruni in arte Pau è il cantante e il fondatore dei, unitaliano attivo dall’inizio degli anni ’90, apprezzato da tantissimi fan e conosciuto anche nell’ambiente mainstream. Oltre a cantare, il nostro Pau è anche interessato al disegno, all’illustrazione e alla pittura. Pau deiha dichiarato di essere sempre stato interessato all’arte e all’illustrazione. Prima di dedicarsi anima e corpo alla musica, infatti, studiava architettura, e non si è laureato solo perché la sua band lo ha impegnato con centinaia di concerti all’anno e più di dieci album in studio. Durante la pandemia, con lo stop ai live, Pau ha ricominciato a disegnare.ha aperto un sito chiamato Pauhaus, per richiamare la famosa corrente artistica novecentesca Bauhaus (e anche il...

Advertising

giodipinto : Sapere se #instagram supporta i 120hz di #iphone13pro ?A volte lo scroll delle immagini mi risulta avere dei lag… - Solanoyan : RT @DialogoStudi: #KANAKY #REFERENDUM il 12 dicembre si svolgerà un referendum per l'indipendenza della Nuova Caledonia, contestato dei mov… - pau_ferrr : RT @L3onard___: L'unica vera emergenza è la perdita dei diritti costituzionalmente garantiti, sostituiti da una tessera a punti che ti perm… - ROSALBAPAU4 : @WhiteHouse 5.12.2021 da ROSALBA PAU Ministro Italiana a ruolo sindacale in asilo politico in tutto il mondo. Al PR… - ROSALBAPAU4 : @KremlinRussia_E 5.12.2021 da ROSALBA PAU Ministro Italiana a ruolo sindacale in asilo politico in tutto il mondo.… -