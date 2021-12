Patto Educativo di Corresponsabilità’ e norma antibullismo: un esempio da scaricare gratuitamente (Di lunedì 6 dicembre 2021) Si legge nella Convenzione ONU del 1989 che “L'educazione deve tendere allo sviluppo della personalità, dei talenti, delle abilità mentali e fisiche; allo sviluppo del rispetto per i diritti umani e per le libertà fondamentali; alla preparazione ad una vita responsabile in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, uguaglianza fra i sessi e amicizia tra tutti i popoli, gruppi etnici, nazionali e religiosi; allo sviluppo del rispetto per l'ambiente naturale" L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 6 dicembre 2021) Si legge nella Convenzione ONU del 1989 che “L'educazione deve tendere allo sviluppo della personalità, dei talenti, delle abilità mentali e fisiche; allo sviluppo del rispetto per i diritti umani e per le libertà fondamentali; alla preparazione ad una vita responsabile in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, uguaglianza fra i sessi e amicizia tra tutti i popoli, gruppi etnici, nazionali e religiosi; allo sviluppo del rispetto per l'ambiente naturale" L'articolo .

Advertising

EraldoFR : Messaggio del Santo Padre per il lancio del Patto Educativo (12 settembre 2019) | Francesco - ElizondoArcelia : RT @vaticannews_it: #22novembre #vaticano Con il patto educativo, il #Papa ha rinnovato l’invito a stringere un’alleanza globale per un’edu… - TheGamesMachine : Un buon gioco educativo a enigmi per #Switch, a patto che si tenga presente il target: #BigBrainAcademy Sfida tra m… - danilo_chirico : RT @DD_Forum: 'Siamo una membrana sottilissima tra ragazzi e insegnanti.E' logorante ma non c'è un'altra possibilità', @LorisAntonelli pres… - EleonoraFarnisi : RT @DD_Forum: 'Siamo una membrana sottilissima tra ragazzi e insegnanti.E' logorante ma non c'è un'altra possibilità', @LorisAntonelli pres… -