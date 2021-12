Pattinaggio di velocità su pista lunga, Salt Lake City: 3° posto per il Team Pursuit azzurro (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nella terza giornata della terza tappa stagionale di Coppa del Mondo di Pattinaggio di velocità su pista lunga a Salt Lake City, arriva un terzo posto per il Team Pursuit azzurro a distanza di due anni: Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) e Michele Malfatti (Fiamme Gialle) conquistano infatti la terza posizione sul velocissimo ghiaccio statunitense dello Utah Olympic Oval con il tempo di 3’37?989, a poco più di un secondo dal primato nazionale. Team tricolore superato soltanto da Stati Uniti e Norvegia, rispettivamente, primi (3’34?473) e secondi (3’36?398). Un risultato fondamentale in chiave di qualificazione olimpica quando manca l’appuntamento di Coppa ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nella terza giornata della terza tappa stagionale di Coppa del Mondo didisu, arriva un terzoper ila distanza di due anni: Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) e Michele Malfatti (Fiamme Gialle) conquistano infatti la terza posizione sul velocissimo ghiaccio statunitense dello Utah Olympic Oval con il tempo di 3’37?989, a poco più di un secondo dal primato nazionale.tricolore superato soltanto da Stati Uniti e Norvegia, rispettivamente, primi (3’34?473) e secondi (3’36?398). Un risultato fondamentale in chiave di qualificazione olimpica quando manca l’appuntamento di Coppa ...

