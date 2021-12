Patrizia Pellegrino eliminata della venticinquesima puntata del GF Vip 6 (Di martedì 7 dicembre 2021) Patrizia Pellegrino fuori dal Grande Fratello Vip La venticinquesima puntata del Grande Fratello Vip 6 ha avuto inizio alla solita ora dopo Striscia la Notizia e abbiamo già visto discusse diverse vicende. Tra queste, per esempio, di nuovo la lite tra Lulù e Maria Monsè. La prima ha chiesto scusa in diretta alla coinquilina per L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 7 dicembre 2021)fuori dal Grande Fratello Vip Ladel Grande Fratello Vip 6 ha avuto inizio alla solita ora dopo Striscia la Notizia e abbiamo già visto discusse diverse vicende. Tra queste, per esempio, di nuovo la lite tra Lulù e Maria Monsè. La prima ha chiesto scusa in diretta alla coinquilina per L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

NeneInIncognito : RT @valerio_91_: Patrizia Pellegrino merita di tornare in un'altra edizione come successo a Carmen #GFvip - MMMaliasidk : Nonostante sia felice per la non uscita delle princesse, mi dispiace per Patrizia Pellegrino: una donna fortissima… - HravenJ : Fatine, anche meno... avete vinto contro Patrizia Pellegrino.. ok esultare ma contro il cartonato del fidanzato de… - Martyriccel92 : RT @divanomat: patrizia pellegrino oltre ad avere un alto potenziale trash aveva anche una storia potentissima da raccontare in più puntate… - ArdolinoPina : RT @BITCHYFit: Patrizia Pellegrino due settimane al #GFVip è un po’ sprecata, però non possiamo perdere Lulù ?? Facciamo che ci teniamo Lu… -