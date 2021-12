Patrizia Pellegrino | chi sono i figli Arianna |  Tommaso e Gregory | “Vivo per loro”

(Di lunedì 6 dicembre 2021)è mamma di tre, adottato in Russia. Nella sua storia c’è però anche un grande dramma: la morte di Riccardo, ilo morto pochi giorni dopo la nascita. Alla nuova amica Manila Nazzaro,ha raccontato dei suoie in particolare di Riccardo, ilo morto pochi giorni dopo la nascita: Il giorno che io dovevo andare a prenderlo è entrato Pietro (Antisari Vittori, l’ex marito, ndr), l’ho guardato negli occhi e ho capito tutto subito…Una mia amica mi aveva regalato un bonsai piccolino. L’avevo messo in camera. I bonsai difficilmente fioriscono. Il giorno in cui mio marito mi ha detto che Riccardo non c’era più, indovina che è successo? È ...

Liliana13110829 : Patrizia Pellegrino ? Tale madre tale figlia...! - AlessiaTonini5 : Sophie sembra la figlia di patrizia pellegrino #GFVIP - brekbia : @savanaceleste Si spaventata dalla sua volgarità e isteria SI SO CHI È LA PELLEGRINO persona x bene gentile mai vo… - MocciaAssy : @bagnotrash Salviamo Patrizia pellegrino - Suffo89 : RT @Suffo89: @GrandeFratello @alfosignorini Ci comunicate da che ora a che ora durerà il blocco su Patrizia Pellegrino? Così so a che ora p… -

Ultime Notizie dalla rete : Patrizia Pellegrino

sarà la nuova eliminata? La presenza diall'interno della Casa del Grande Fratello Vip è ha rischio. E' entrata nel reality show di Canale 5 da poche settimane ...La lotta al tumore ha segnato profondamente la vita di. La showgirl, da poco entrata nella casa del Grande Fratello VIP 2021, ha scoperto la malattia quasi per caso. I medici, per fortuna, sono intervenuti prontamente, asportandole ...Tutto pronto per una nuova puntata del Grande Fratello Vip, questa sera, alle 21.40, su Canale 5. Il reality show - prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, con Adriana Volpe e ...GF Vip, diretta venticinquesima puntata: Lulù, Jessica e Patrizia a rischio uscita. Sorpresa per Carmen Russo. Tante le sorprese, e non solo per i concorrenti finiti in nomination, ...