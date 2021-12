Partite Iva, ecco cosa cambia con il regime forfettario nel 2022 (Di lunedì 6 dicembre 2021) ROMA – . Ad esempio la fatturazione elettronica potrebbe diventare obbligatoria. Per i requisiti di accesso, invece, rimane il limite di compensi a 65.000 euro l’anno, non aver superato spese superiori ai 20.000 euro lordi e non aver percepito oltre 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Offerte di lavoro: le migliori nel mese di ottobre 2018 Partite IVA inattive chiuse d’ufficio dall’Agenzia Entrate FlixBus Assunzioni: lavoro e formazione per Autisti MIUR: Concorso Scuola. Bando insegnanti di sostegno. Corrispettivi elettronici 2020: chi è obbligato, esonero Domanda bonus 600 euro Partite iva autonomi iscritti alle casse Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) ROMA – . Ad esempio la fatturazione elettronica potrebbe diventare obbligatoria. Per i requisiti di accesso, invece, rimane il limite di compensi a 65.000 euro l’anno, non aver superato spese superiori ai 20.000 euro lordi e non aver percepito oltre 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Offerte di lavoro: le migliori nel mese di ottobre 2018IVA inattive chiuse d’ufficio dall’Agenzia Entrate FlixBus Assunzioni: lavoro e formazione per Autisti MIUR: Concorso Scuola. Bando insegnanti di sostegno. Corrispettivi elettronici 2020: chi è obbligato, esonero Domanda bonus 600 euroiva autonomi iscritti alle casse

Advertising

matteosalvinimi : Grande soddisfazione per i contributi a fondo perduto, oltre 4,5 miliardi, a favore delle partite Iva e delle attiv… - Azione_it : Il M5S rischia di mandare a casa 100mila lavoratori, reintroducendo la scadenza per somministrazione a termine di l… - DogoAntonio : RT @ildelfinogiulio: Lo sapevate che per le partite IVA c’è un massimale imponibile INPS e che per arrivare a una pressione complessiva del… - kilmoremp : @YoshiIrai @robymes @mesoada @M_gabanelli cazzo ma li ho trovati tutti io i superonesti dimmi ma i 600 euro per le… - rico6868 : @noventano ALCUNE partite iva sono in difficoltà. TUTTE le buste paga sono in difficoltà. -