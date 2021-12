Parla Pioli: “Liverpool? Possiamo essere pericolosi solo in questo modo” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Battere il Liverpool e sperare nel regalo dell’Atletico è questa la missione che il Milan è chiamato a portare a termine, per permettere ai tifosi del diavolo di continuare a respirare l’atmosfera dei match di Champions. Stefano Pioli, nella consueta conferenza stampa della vigilia si è mostrato abbastanza fiducioso nel presentare quella che è a tutti gli effetti la partita più importante da quando è alla guida dei rossoneri. Queste le sue dichiarazioni: Liverpool, Milan, PioliLa conferenza stampa -Chiave tattica per battere il Liverpool: “All’andata abbiamo subito troppo la pressione. Dobbiamo avere più personalità e movimento senza palla negli spazi. Abbiamo conoscenze e capacità per superare la loro prima pressione, se saremo bravi a farlo potremo avere degli spazi per mettere in evidenza ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 6 dicembre 2021) Battere ile sperare nel regalo dell’Atletico è questa la missione che il Milan è chiamato a portare a termine, per permettere ai tifosi del diavolo di continuare a respirare l’atmosfera dei match di Champions. Stefano, nella consueta conferenza stampa della vigilia si è mostrato abbastanza fiducioso nel presentare quella che è a tutti gli effetti la partita più importante da quando è alla guida dei rossoneri. Queste le sue dichiarazioni:, Milan,La conferenza stampa -Chiave tattica per battere il: “All’andata abbiamo subito troppo la pressione. Dobbiamo avere più personalità e movimento senza palla negli spazi. Abbiamo conoscenze e capacità per superare la loro prima pressione, se saremo bravi a farlo potremo avere degli spazi per mettere in evidenza ...

Advertising

EmaGrieco12 : RT @xManuelVanacore: Da come parla Pioli della punta chiunque arriverà da qui a Giugno non sarà una prima punta. Si è ormai convinto che an… - news24_inter : #Pioli parla di Inter in conferenza - TvPuglia : RT @_BeatriceSarti: Gli occhi di Pioli quando parla di @fikayotomori_ sono quelli di un papà orgoglioso. Oggi in conferenza è stato davver… - KunGrax : RT @xManuelVanacore: Da come parla Pioli della punta chiunque arriverà da qui a Giugno non sarà una prima punta. Si è ormai convinto che an… - Livia_DiGioia : RT @xManuelVanacore: Da come parla Pioli della punta chiunque arriverà da qui a Giugno non sarà una prima punta. Si è ormai convinto che an… -