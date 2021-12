Parisi riceve la medaglia del Nobel | la dedica al suo prof e l’appello | «Spero ricordi all’Italia l’importanza della scienza» – Il video

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Un grandissimo applauso nell’aula magna dell’Università Sapienza di Roma ha accompagnato la consegna del premioper la Fisica a Giorgio. L’ambasciatore Svezia, Jan Björklund, ha dato il prestigioso riconoscimento al fisico romano nell’Ateneo in cui lo stessoha studiato e insegnato. «Vorreire ila Nicola Cabibbo, che mi ha trasmesso la conoscenza, ma anche l’amore per la», ha detto durante la cerimonia, rendendo omaggio al suo maestro.si è infatti laureato con Cabibbo nel 1970, con una tesi sul bosone di Higgs – teorizzato nel 1964 e rilevato per la prima volta nel 2012. «che questa bellissimasia utileper sottolineare ...

Roma, 06 dic 19:25 - Il Premio Nobel 2021 per la fisica è stato consegnato al fisico Giorgiodall'ambasciatore di Svezia in Roma Jan Björklund. La cerimonia...ROMA - Niente ballo con i reali di Svezia per Giorgio. Per colpa del Covid il Nobel gli è stato conferito stasera in una cerimonia nell'università della sua vita, la Sapienza di Roma, anziché a Stoccolma. "Sono un fisico fortunato" ha detto lui ...Il Premio Nobel 2021 per la fisica è stato consegnato al fisico Giorgio Parisi dall'ambasciatore di Svezia in Roma Jan Björklund. La ...Un lunghissimo applauso, forse lungo dieci minuti, ha accolto la consegna del premio Nobel 2021 per la Fisica a Giorgio Parisi, evidentemente commosso e felice. Ma prima si abbassano le luci ...