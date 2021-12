Papilloma virus: il vaccino è una svolta fondamentale, ma i dati dell’Italia preoccupano i medici (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il Papilloma virus può avere effetti davvero molto gravi per l’organismo umano. Se buona parte delle infezioni genitali causate da questo virus regredisce spontaneamente, una minima quota può invece evolvere nel tumore al collo dell’utero. Il vaccino per l’HPV è la forma di prevenzione più valida per questa patologia, tuttavia in Italia la copertura continua a essere troppo bassa. vaccino contro il Papilloma virus: l’importanza della prevenzione Il vaccino contro l’HPV (Human Papilloma virus) e la “prevenzione primaria per almeno il 90% delle lesioni pretumorali e tumorali del collo dell’utero”. A dirlo è Eleonora Preti, esperta delle patologie HPV-correlate dell’Unità di Ginecologia Preventiva dell’Istituto ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ilpuò avere effetti davvero molto gravi per l’organismo umano. Se buona parte delle infezioni genitali causate da questoregredisce spontaneamente, una minima quota può invece evolvere nel tumore al collo dell’utero. Ilper l’HPV è la forma di prevenzione più valida per questa patologia, tuttavia in Italia la copertura continua a essere troppo bassa.contro il: l’importanza della prevenzione Ilcontro l’HPV (Human) e la “prevenzione primaria per almeno il 90% delle lesioni pretumorali e tumorali del collo dell’utero”. A dirlo è Eleonora Preti, esperta delle patologie HPV-correlate dell’Unità di Ginecologia Preventiva dell’Istituto ...

