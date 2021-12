Papa | Mattarella | ' incoraggia dialogo e coesione in Mediterraneo'

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma, 6 dic. (Adnkronos) - "Sono lieto di porgere a Vostra Santità, al rientro dal Viaggio Apostolico a Cipro e in Grecia, un affettuoso e deferente saluto a nome della Repubblica italiana e mio personale. Collocando al centro del Suo Magistero – e della predicazione nel corso di questa visita pastorale – la promozione e la difesa della dignità umana, Vostra Santità offre un instancabilemento a rafforzare il, lae la concordia, elementi tutti imprescindibili per uno sviluppo autenticamente umano dei paesi del". Così il Presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato aFrancesco. "In attesa di avere il piacere di incontrarla nuovamente tra pochi giorni in Vaticano - conclude il Capo dello Stato - le rinnovo i ...

Il Sannio Quotidiano

13.55: vedròtra pochi giorni Nel messaggio di bentornato al, rientrato dal viaggio a Cipro e in Grecia, il Presidentelo saluta "in attesa di avere il piacere di incontrarla ...Si apre con queste parole il messaggio che il presidente della Repubblica, Sergio, ha inviato aFrancesco, in occasione del rientro dal viaggio apostolico a Cipro e in Grecia. "...Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato a Papa Francesco. "In attesa di avere il piacere di incontrarla nuovamente tra pochi giorni in Vaticano - conclude il ...Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato a Sua Santità Papa Francesco, il seguente messaggio: ...