Papa, il ritorno a Roma in aereo: “Il dramma dei migranti rischia di far naufragare la nostra civiltà. L’Europa collabori nella distribuzione” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Circa 35 minuti di conferenza stampa per affrontare numerosi temi, direttamente dall’aereo che lo riporta a Roma. Papa Francesco chiude così il suo viaggio a Cipro e in Grecia: parla con i giornalisti del rapporto con gli ortodossi, del dramma riguardante i migranti e degli abusi operati dalla chiesa in Francia. Un cenno al documento Ue che sulla comunicazione, che invita – fra le tante altre cose – a togliere i riferimenti religiosi e a parlare in modo generico di “feste” invece di Natale: “Anacronistico”. Francesco delinea poi due pericoli per la democrazia: “Uno è rappresentato dai populismi, che qua e là cominciano a far vedere le unghie. Penso al grande populismo del secolo scorso che è stato il nazismo“. E un altro si verifica quando “Si sacrificano i valori nazionali, verso un ‘impero’, un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Circa 35 minuti di conferenza stampa per affrontare numerosi temi, direttamente dall’che lo riporta aFrancesco chiude così il suo viaggio a Cipro e in Grecia: parla con i giornalisti del rapporto con gli ortodossi, delriguardante ie degli abusi operati dalla chiesa in Francia. Un cenno al documento Ue che sulla comunicazione, che invita – fra le tante altre cose – a togliere i riferimenti religiosi e a parlare in modo generico di “feste” invece di Natale: “Anacronistico”. Francesco delinea poi due pericoli per la democrazia: “Uno è rappresentato dai populismi, che qua e là cominciano a far vedere le unghie. Penso al grande populismo del secolo scorso che è stato il nazismo“. E un altro si verifica quando “Si sacrificano i valori nazionali, verso un ‘impero’, un ...

